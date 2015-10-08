Яценюк: Перенесення "виборів" на Донеччині і Луганщині - це намагання Росії продати повітря

На цьому він наголосив під час зустрічі з державним міністром у справах Європи Великої Британії Девідом Лідінгтоном сьогодні у Києві.

Він нагадав, що після зустрічі у «нормандському форматі» 2 жовтня Росія вирішила перенести вибори.

«Переконаний, що це – трюк Росії. Спочатку вони вирішили провести вибори, потім – перенести їх. Це спосіб «продати повітря», - наголосив Яценюк.

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Прем’єр зазначив, що «завжди був і є скептичним щодо бажання російського президента і російського режиму виконати Мінські домовленості».

«Але ми маємо діяти спільно і залишатися об’єднаними, щоб тиснути на Росію, змусити її повністю виконати Мінські домовленості – не вибірково, а повністю».

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Лідінгтон запевнив у незмінній підтримці урядом Великої Британії суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

«Ми заявляємо, що Росія повинна і далі нести відповідальність за свої дії, що вона повинна виконати те, що зобов’язана зробити за Мінськими домовленостями. Ми маємо побачити виконання цих домовленостей Росією загалом, а не лише частково», сказав британський міністр, коментуючи питання санкцій щодо РФ.

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Лідінгтон також наголосив на важливості співпраці українського та британського урядів на підтримку впроваджуваних Україною реформ.

«Велика Британія буде й далі робити вже можливе, щоб підтримати вас, президента та уряд у впровадженні внутрішніх реформ, а також в захисті цілісності України», сказав держміністр Великої Британії.

Як повідомляв УНІАН, лідери бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР" заявили про перенесення місцевих псевдовиборів на Донбасі.

Бойовики погодилися перенести "вибори" з 18 жовтня та 1 листопада на 21 лютого 2016 року, однак висунули перед Україною низку певних умов.