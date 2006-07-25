В Україні з`явилась третя політична сила

В Україні створюють соціал-патріотичну партію “Велика Україна”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадського об’єднання «Велика Україна», 20 липня до Міністерства юстиції України були подані документи на реєстрацію політичної партії «Велика Україна». Більше тридцяти восьми тисяч громадян України підтримали ініціативу і поставили свої підписи в підтримку рішення про створення партії. Збір підписів вели два громадських об`єднання - «Батьківщина Схід» і «Велика Україна» та ініціативні групи протягом п`яти місяців в 19 областях України.

Як зазначає прес-служба, “вперше в Україні з`явилася політична сила, яка готова вивести політику з кабінетів і кулуарів і повернути її у суспільство”.

Як заявляє лідер ГО «Велика Україна» Ігор ГЕККО, “сотні зустрічей з людьми, які активно працюють у різних сферах суспільного життя, дали нам реальне уявлення про політичні, соціальні, суспільні процеси, які відбуваються сьогодні в регіонах України, дозволили оцінити ситуацію, що склалася в країні, і не тільки визначити напрямок роботи, але і зрозуміти, яким чином необхідно діяти. Загальнонаціональна політична сила не може спиратися тільки на бачення і досвід, виражати інтереси представників якогось одного регіону. Всі дії нашої партії будуть засновані на суспільному інтересі, наші ініціативи проходитимуть обов`язкову громадську експертизу, у своїй роботі ми враховуватимемо думку фахівців-практиків».

За словами І.ГЕККО, основний мотив створення політичної партії «Велика Україна» - поновлення та повноцінна реалізація виборчих прав громадян. Він нагадав, що діяльність об`єднань «Батьківщина Схід» і «Велика Україна» була направлена на боротьбу за виборчі права громадян України – як основу демократії в країні. Активісти цих організацій протягом року відкрито виступали проти виборчої системи за закритими партійними списками, яка сьогодні привела до влади кланово-олігархічні утворення. Жахливі наслідки виборчої системи на пропорційній основі за закритими партійними списками перевершили найпохмуріші прогнози, стверджує І.ГЕККО. Жодна з політичних сил і сьогодні, не дивлячись на кризу, не бере на себе зобов`язання змінити виборчу систему, результати якої суспільство спостерігає сьогодні на всіх рівнях політичного життя України. Партія «Велика Україна» - перша і поки єдина політична сила в Україні, яка пропонує альтернативу нинішній системі формування влади, наголошує І.ГЕККО.

За його словами, ідеологічна платформа майбутньої політичної партії «Велика Україна» - соціал-патріотизм. Головною метою партії є зміцнення України як соціальної держави – економічно розвиненої країни із справедливою соціальною системою. Патріотична і соціальна ідеї сформульовані в програмі партії: інтереси людини повинні бути визначальними для діяльності державної влади, а внутрішню і зовнішню політику держави повинен визначати національний суспільний інтерес.

Серед першочергових завдань, які ставить перед собою нова партія: проведення в Україні політичної реформи виборчого законодавства, яке повинне відповідати принципам народовладдя, обов`язкового і рівнозначного представництва територій в представницьких органах влади; усунення від влади бюрократії і олігархата; законодавче забезпечення відповідальності представницької влади перед виборцями через побудову системи ефективного контролю над владою, механізмів відкликання з влади тих представників, які зрадили інтереси суспільства. До речі, засновники партії вирішили починати з себе та передбачили у статуті процедуру відкликання: це зобов’яже кожного, хто прийде до влади за списками «Великої України» нести особисту відповідальність перед виборцями за свою діяльність у представницьких органах влади.

За словами І.ГЕККО, протягом півроку з дня отримання свідоцтва про державну реєстрацію партія «Велика Україна» бере на себе обов’язок запропонувати суспільству широку програму дій для виконання головних завдань партії.