Кількість жертв зсуву в Гватемалі зросла до 237

Про це повідомила в четвер генеральна прокуратура країни, передає ТАСС.

На місці селища Камбрай-2, де тиждень тому близько 125 будинків опинилися похованими під багатометровим шаром землі і каміння, триває розбір завалів.

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Досі залишається невідомою доля, за різними оцінками, від 150 до 300 осіб. Гватемальські фахівці вважають, що на теперішній час імовірність виявити живих дорівнює нулю. Тим не менше, влада заявляє, що має намір знайти тіла всіх загиблих. У роботах беруть участь кілька сотень людей та десятки одиниць техніки.