Правоохоронні органи не реагують на передвиборчу вакханалію в регіонах – Філатов

Систематичні порушення в ході виборчої кампанії, а також бездіяльність правоохоронних органів щодо забезпечення законності виборів можуть призвести до громадських акцій протесту, вважає народний депутат, член політради «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» і кандидат на посаду міського голови Дніпропетровська Борис Філатов.

«Чи можливі в Дніпропетровську протести? Я бачу тенденцію (до зростання порушень. – Ред.): якщо вона розвиватиметься в Дніпропетровську, Одесі, в будь-якому іншому місті, то ці точки напруги рано чи пізно переростуть у вибух», – сказав Борис Філатов в ефірі програми «Право на владу» на каналі «2+2».

За його словами, по всій Україні однозначно порушується принцип рівноправності учасників виборчого процесу. Депутат також навів кілька прикладів з Дніпропетровська, де «Самопоміч» з БПП і «Опозиційним блоком» перешкоджають конкурентам.

«Публічна заява про злочин народного депутата є підставою для відкриття кримінального провадження, – сказав Філатов під час ефіру. – І тепер давайте подивимося, як завтра прокуратура Дніпропетровської області відреагує на те, що члени міського тервиборчкому від партій «Самопоміч», «Оппоблоку» і БПП не зареєстрували партію «ДемАльянс» – в порушення рішення апеляційного суду. Точно так само вони зробили з партією «Відродження» і партією соціалістів».

Також, за словами народного депутата, голова міської територіальної виборчої комісії Дніпропетровська ліг у лікарню, систематично зриває засідання комісії та ще й судиться – щоб його не могли переобрати.

«Те, що відбувається в Дніпропетровську, Одесі та інших містах – це вакханалія. А правоохоронні органи не діють», – підкреслив Борис Філатов.

Нагадаємо, згідно з даними соціологічного опитування аналітичного департаменту «Актив Груп» щодо електоральних симпатій жителів Дніпропетровська на виборах мера міста, 27% дніпропетровців готові віддати свій голос за Бориса Філатова. За заступника голови фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула готові проголосувати 23%, за голову всеукраїнської громадської організації «Громадська сила» Загіда Краснова – 13%, за члена «Блоку Петра Порошенка» Максима Курячого – 5%, за представника партії «Відродження» Анатолія Крупського – 5%.