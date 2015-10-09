Скандальний луганський сепаратист виявився власником трьох квартир у Києві

Відповідні дані опублікував у своєму Facebook журналіст Сергій Іванов.

"Ну а поки більша частина з тих самих 1,5 млн. донбаських біженців, про яких говорив Президент Порошенко, живе як вийде і де доведеться, людина, який фактично керував захопленням Луганської ОДА і ставленням над нею аквафреша, виявляється, має в Києві 3 (три) квартири", - написав він.

Згідно з опублікованими даними, квартири Клинчаева розташовані на просп. Перемоги 7б/37, на вул. Великій Китаївській, 61а/28 та на вул. Кіквідзе, 13а/17.

"Що характерно, нерухомістю в Києві Клінчаєв обзаводився по мірі того, як будував російський світ у Луганську, з 2010-го. Цікаво, накладено арешт на ці квартири? Якщо ні, то чому?", - запитує журналіст.

Нагадаємо, до конфлікту на Донбасі Клінчаєв був депутатом Луганської облради від Партії регіонів, згодом став активним учасником сепаратистського руху в Луганську.

У липні 2014 року він не посоромився з'явитися на Майдані і влаштувати там черговий скандал.

Пізніше сепаратист був помічений спокійно відпочиваючим на київському пляжі в жіночій компанії.