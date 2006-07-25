Після розпуску Президентом, всі рішення парламенту будуть нелегітимними

У разі прийняття Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ рішення про розпуск Верховної Ради, всі рішення парламенту, прийняті після підписання Президентом відповідного указу, будуть нелегітимними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу у Києві радник Президента України Микола ПОЛУДЬОННИЙ.

«В цьому випадку парламент як орган з політичної карти зникає до наступних виборів», - сказав він.

Він також зазначив, що важко собі уявити ситуацію, за якої 238 депутатів будуть проводити засідання парламенту, у той час як решта політичних сил піде на дострокові вибори.

«Коли припиняються повноваження, то всі рішення ВР будуть нелегітимними», - підкреслив М.ПОЛУДЬОННИЙ.