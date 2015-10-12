Демократи в сенаті США наполягають на виведенні російських військ з Донбасу

Про це заявив сенатор Річард Дьорбін (Демократична партія, штат Іллінойс) на прес-брифінгу в Києві, передає кореспондент УНІАН.

Так, на запитання представників ЗМІ, чи є якийсь план «В» у США на той випадок, якщо РФ не виводитиме свої сили з Донбасу, Дьорбін сказав: «Ми будемо наполягати, щоб Росія вивела свої війська, щоб врегулювалася ситуація з Донецьком і Луганськом, так щоб вони на неї не впливали».

Читайте такожПрисутність російських військових на Донбасі підтверджують багато розвідданих - НАТО

У свою чергу, сенатор Джейн Шахін, яка так само представляє Демократичну партію (штат Нью Гемпшир), зазначила: «Я вважаю, що на даний момент припинення протистояння, припинення вогню - це гарний варіант. Це дозволяє вести далі перемовини і змушувати Росію вийти звідти».

За її словами, наразі йде «дуже наполеглива» робота з європейськими партнерами з цього питання.

«І ми підтримуємо їх, щоб вони ущільнювали і посилювали санкції в разі, якщо Росія не буде виконувати Мінські домовленості. І ми не збираємося відступати і будемо боротись», - запевнила Шахін.

Довідка УНІАН. Відповідно до пункту 10 «Комплексу заходів із виконання Мінських угод», виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України потрібно провести під спостереженням ОБСЄ. Також у цьому пункті зазначена необхідність роззброєння всіх незаконних груп.