Порошенко попередив, що шантаж бойовиків щодо виборів може обернутися новими санкціями для Москви

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав сьогодні на зустрічі з делегацією Конгресу США у складі сенаторів Джин Шахін, Ричарда Дурбіна та Елізабет Воррен.

Глава держави висловив вдячність сенаторам за послідовну підтримку України у справі надання важливої допомоги з протидії російській агресії та подолання економічних викликів.

Президент поінформував американську сторону про ситуацію на Донбасі, зокрема, про припинення вогню та досягнення домовленостей щодо скасування псевдовиборів. Однак, наголосив Порошенко, на жаль, немає інших позитивних сигналів та результатів, зокрема, щодо забезпечення повного доступу інспекторів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та звільнення заручників і незаконно ув’язнених, включно з льотчицею Надією Савченко та режисером Олегом Сенцовим.

Читайте такожОлланд: перенесення псевдовиборів на Донбасі дозволяє виконувати Мінські угоди

Він також засудив нові плани ватажків так званого керівництва «ДНР»/«ЛНР» щодо проведення місцевих псевдовиборів у 2016 році.

За словами президента, дата місцевих виборів буде визначена після ухвалення Верховною Радою України відповідного закону на основі українського законодавства та з урахуванням стандартів ОБСЄ/БДІПЛ.

«Чергові фантазії та шантаж бойовиків можуть обернутися новими санкціями для Москви», - попередив глава держави.

У зв’язку з цим Порошенко закликав США спільно з партнерами в Європі докласти всіх зусиль для забезпечення чіткого та неухильного виконання Мінських домовленостей Росією та бойовиками.

«Кремль має зрозуміти, що за порушення Мінських домовленостей та режиму припинення вогню доведеться заплатити ще більшу ціну. Трансатлантична солідарність та реакція мають бути ефективними», – підкреслив Порошенко.

Сенатори привітали останні кроки щодо деескалації ситуації на Донбасі, передусім досягнення режиму припинення вогню та поступове відведення озброєнь від лінії розмежування, та висловили сподівання на повне виконання всіх домовленостей російською стороною.

Порошенко обговорив із сенаторами можливості активізації українсько-американської співпраці у питаннях посилення обороноздатності України, стабілізації економічної ситуації в країні, а також впровадження внутрішніх реформ, у тому числі в рамках реалізації стратегії боротьби з корупцією.

Президент поінформував про втілення реформ, зокрема, реформування прокуратури та судової системи. Сенатори наголосили на важливості того, що люди мають відчути перші результати реформ та демократичних перетворень.