У НАТО припустили посилення санкцій проти Росії

Депутати парламентів країн НАТО закликають свої уряди розглянути жорсткіші економічні санкції, якщо Росія не дотримуватиметься угоди про припинення вогню на сході Україні.

Про це повідомляється на сайті Парламентської асамблеї НАТО.

Вимога "бути готовими посилити санкції, якщо Росія не виконає своїх зобов'язань", міститься в проекті резолюції Комітету з економіки та безпеки ПА НАТО, яка повинна бути ухвалена в понеділок на пленарній сесії цієї організації, що відбувається цього року в норвезькому Ставангері.

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Парламентарії вважають також, що санкції мають бути збережені, поки повною мірою не буде реалізовано Мінські угоди про припинення вогню.

Уряди країн НАТО, йдеться в проекті, повинні забезпечити "повну підтримку" українського уряду і послабити економічний вплив РФ, зменшивши залежність Європи від російських нафти і газу.

Водночас, учасники ПА НАТО наголосили, що Захід хоче підтримувати зв'язок із Москвою, незважаючи на напруженість в Україні та воєнні дії Росії в Сирії.

У доповіді Політичного комітету асамблеї зазначається, що країнам НАТО слід спробувати "пожвавити бачення єдиної і вільної Європи, в якій Росія грала б конструктивну роль".

В іншому проекті, ухваленому Комітетом з цивільного виміру безпеки, депутати закликають НАТО і ЄС оперативніше реагувати на явну дезінформацію з російського боку. Польський депутат Вітольд Ващжуковскі сказав, що пропаганда ненависті - це не віртуальна загроза. Вона підбурює до реальних бойових дій на сході Україні, її жертвою стають опозиційні політики, як це було з Борисом Нємцовим.

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У проекті резолюції, який, як очікується, ухвалять на пленарному засіданні асамблеї в понеділок, міститься заклик до "жорсткіших правових заходів", таких як штрафи за пропаганду ненависті або очевидну брехню, а також до "заохочення високих світових журналістських стандартів і допомоги журналістським розслідуванням".

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Великобританії Девід Камерон і канцлер Німеччини Ангела Меркель погодилися, що Європейський Союз повинен зберігати санкції щодо Росії, поки мінські домовленості щодо врегулювання ситуації на сході України не будуть виконані повністю.