Савченко погрожує розпочати сухе голодування – адвокат

У відповідь на ситуацію в суді українська льотчиця та народний депутат Надія Савченко погрожує оголосити нове голодування. Про це заявив адвокат Микола Полозов, передає "112 Україна".

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"Надія відчуває себе добре у фізичному плані. В емоційному, я б сказав, вона засмучена тим, яким чином, як відбувається суд, вона бачить, що є абсолютний перекіс на бік обвинувачення. І мало того, вона пригрозила, що у випадку, якщо суд буде далі робити такі спроби, в тому числі як із заявою прокурора про відвід адвокатів, то або видалення її із зали суду, або вона оголосить сухе голодування", - сказав Полозов.

Адвокат зазначив, що суддя по її справі стає все менш прихильним до захисту.

"Сьогодні був допитаний один свідок, Лелюх. Засідання завершено. Наступне в понеділок 12.10 об 11:00", - написав адвокат Савченко Марк Фейгін у своєму Twitter.

Як повідомляв УНІАН, суд в Донецьку Ростовської області Росії, який розглядає справу Савченко, під час попередніх слухань продовжив для неї запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на шість місяців, до січня 2016 року.

Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до смерті журналистів, оскільки потрапила в полон ще до цього.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко мова йде про звинувачення у замаху на вбивство і вбивство, а також у незаконний перетин кордону.

За даними захисту льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.