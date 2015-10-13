Порошенко назвав неприйнятним шантаж щодо визначення нових дат псевдовиборів у "ДНР" і "ЛНР"

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається у повідомленні, під час робочої поїздки до Луганської області глава держави зазначив: «Ми запропонували в рамках Тристоронньої контактної групи провести ці переговори і чітко визначитися зі змістом, текстом і попередніми умовами, які записані в українському законодавстві і гарантуються Українською Конституцією. На жаль, вони прийняли рішення піти іншим шляхом і знову шантажувати Україну датами тих чи інших виборів. Шантаж для України є неприйнятним».

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Порошенко також додав, що «замість діалогу із розробки Закону, якщо будуть намагатися в такий спосіб оголошувати нові дати фейкових виборів, – це призведе лише до продовження і поглиблення санкцій. Я думаю, що в цьому не зацікавлений ніхто. Тому ще раз наголошую – позиція України пряма і прозора. Всі Мінські домовленості мають бути виконані. Так, ми зберігаємо зараз тишу. Так, відводяться артилерія калібром менше 100 міліметрів, танки, міномети, гармати. І це все робиться для того, щоб зробити перемир’я сталим”.

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Президент наголосив, що мають бути звільнені українські заручники, які перебувають на окупованій території та в Росії.

«Мають бути виведені війська. Має бути ефективно забезпечена діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а не так, що, коли обстріляли український трактор інженерних військ, а потім інспекторів ОБСЄ навіть не допустили до місця, звідки бойовики вели вогонь, – це неприйнятно. У Парижі було чітко домовлено, що інспектори ОБСЄ будуть мати не лише доступ до території буферної зони, а до всієї окупованої території і, наголошую на цьому окремо, до українсько-російського кордону. Ми вимагаємо негайно виконати це і забезпечити цей доступ. Отже, нажаль, шантаж щодо визначення дати нас відкидає від Мінську, а не наближає до нього», - підкреслив глава держави.