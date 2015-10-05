АП: Вибори на Донбасі відбудуться тільки після виведення російських військ та військової техніки

Заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв наголошує, що вибори на Донбасі пройдуть тільки після виведення російських військ і військової техніки.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу у Києві, передає кореспондент УНІАН.

Заступник глави АП звернув увагу, що у всіх домовленостях, які були укладені у Мінську у вересні 2014 року і в лютому 2015 року, ключовим пунктом йшлося про виведення російських військ з території Донбасу.

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"Це ключова передумова для проведення демократичних виборів, інакше це не буде відповідати стандартам ОБСЄ/БДІПЛ. Бо згідно з цими стандартами, вибори не можуть відбуватися у військових умовах або під дулами кулеметів і гвинтівок", - наголосив Єлісєєв.

Таким чином, він пояснив, що спочатку мають бути виведені війська і озброєння, а потім проведено вибори.

"Але ми робимо ці процеси паралельно. Ми намагаємося готувати вибори, але в той же час підштовхуємо бойовиків... до виведення (техніки і військових)", - сказав Єлісєєв.