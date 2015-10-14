Дипломатичними шляхами досягнути прогресу в реалізації Мінських угод неможливо – євродепутат
Мінські угоди можуть бути втілені в життя тільки за умови тиску з боку ЄС на Росію з допомогою санкцій, оскільки лише дипломатичними шляхами прогресу досягнути неможливо.
Таку думку висловила німецький політик, євродепутат Ребекка Хармс під час дискусійного клубу "Відкрий світ", повідомила прес-служба Фонду "Відкрий Україну".
За її словами, економічні санкції необхідні для посилення позиції ЄС при веденні переговорів.
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При цьому євродепутат розкритикувала нещодавні заяви голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера.
"Я знаходжу висловлювання Юнкера про можливість зняття санкцій з Росії надзвичайно помилковою ідеєю... США ніколи не створювали тиску на ЄС з приводу запровадження санкцій, про що згадував Юнкер. Навпаки, США постійно наголошують на свободі дій ЄС та на тому, що Євросоюз повинен відігравати провідну роль в прийнятті рішень щодо врегулювання конфлікту між Україною та Росією, оскільки він відбувається біля європейських кордонів", - наголосила Хармс.
Довідка УНІАН. Ребекка Харм – співголова фракції Зелених/Європейський вільний альянс в Європейському парламенті. Член Європарламенту з 2004 року.