ЦВК зареєструвала Сальда кандидатом в мери Херсона
10:01, 15 жовтня 2015Політика
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Центральна виборча комісія 14 жовтня зареєструвала Володимира Сальда кандидатом в мери Херсона від партії "Наш край".
ЦВК зареєструвала Сальда кандидатом на виборах в Херсоні / УНІАН
Про це йдеться в повідомленні Центрвиборчкому.
Також Сальдо зареєстрований і в якості кандидата в депутати Херсонської міськради.
Нагадаємо, що 8 жовтня ЦВК достроково припинила повноваження Херсонської міської виборчої комісії та зобов'язала новий склад комісії до 13 жовтня виконати постанову Одеського апеляційного адміністративного суду, якою той зобов'язав Херсонський міськвиборчком зареєструвати Сальда кандидатом на місцевих виборах.
13 жовтня ЦВК, розглянувши оригінали поданих "Нашим краєм" документів, скасував рішення Херсонського міськвиборчкому про відмову Сальдо в реєстрації кандидатом у мери і в депутати міськради.
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