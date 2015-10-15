Захисники України повинні отримати від держави повний сервіс – Корбан
На базі військкоматів мають бути створені кабінети, де будуть вести облік бійців АТО, котрі потребують реабілітації, вважає голова політради «Українського об'єднання патріотів – УКРОП», кандидат на посаду міського голови Києва Геннадій Корбан.
Про це він заявив в ефірі програми «Про політику» на телеканалі Еспресо.TV.
«Люди, які нас захищали і захищають, від держави мають отримати повний сервіс. Вони не мусять нікуди ходити», – сказав політик. На його думку, бійці АТО повинні мати можливість отримати такий сервіс при наданні мінімальної кількості довідок.
Геннадій Корбан підкреслив, що у військкоматів має бути база даних, в якій буде міститися інформація про те, де людина воювала, проходила службу.
«Система військкоматів – чудовий логістичний ланцюг, на базі якого можна побудувати все що завгодно і навіть зробити, щонайменше, реабілітаційні кабінети, щоб брати цих людей на облік», – сказав політик.
Він пояснив: «Для цього потрібно лише зробити винесене робоче місце з одним комп'ютером, а бази даних зробити спільними. Зі штабу АТО мають надати інформацію, з відповідних частин, а військкомати – занести до бази».