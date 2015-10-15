Захисники України повинні отримати від держави повний сервіс – Корбан

Про це він заявив в ефірі програми «Про політику» на телеканалі Еспресо.TV.

«Люди, які нас захищали і захищають, від держави мають отримати повний сервіс. Вони не мусять нікуди ходити», – сказав політик. На його думку, бійці АТО повинні мати можливість отримати такий сервіс при наданні мінімальної кількості довідок.

Геннадій Корбан підкреслив, що у військкоматів має бути база даних, в якій буде міститися інформація про те, де людина воювала, проходила службу.

«Система військкоматів – чудовий логістичний ланцюг, на базі якого можна побудувати все що завгодно і навіть зробити, щонайменше, реабілітаційні кабінети, щоб брати цих людей на облік», – сказав політик.

Він пояснив: «Для цього потрібно лише зробити винесене робоче місце з одним комп'ютером, а бази даних зробити спільними. Зі штабу АТО мають надати інформацію, з відповідних частин, а військкомати – занести до бази».