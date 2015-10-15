Корбан вважає, що підпорядкування місцевих депутатів центру зведе децентралізацію на нуль

Голова політичної партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП", кандидат у мери Києва Геннадій Корбан заявляє, що підпорядкування місцевих депутатів центральним органам влади зведе децентралізацію на нуль, депутати повинні відстоювати інтереси громади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав перед підписанням «Хартії вільних міст» (Хартии вольных городов).

Корбан зазначив, що одна із основних цілей співробітництва в рамках "Хартії вільних міст" полягає в намірі повернути містам суб'єктність.

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У цьому зв'язку він наголосив, що ідея проведення децентралізації президентом України веде не до посилення місцевого самоврядування, а навпаки, передбачає підпорядкування лідерів на місцях і політичних партій безпосередньо центру.

"У місцеву владу йдуть політичні партії, представники політичних партій, які безпосередньо підпорядковані та фактично є васалами центральної влади. І відповідно, інтеграція таких людей у місцеву владу не вирішить питання в принципі, а, навпаки, децентралізація буде зведена на нуль", - стверджує Корбан.

У цьому зв'язку він повідомив, що громадянам на місцях необхідно пояснити, що до місцевих органів влади повинні прийти ті люди, які передусім відстоюватимуть інтереси громад, інтереси городян і міст, відстоюватимуть свою суб'єктність.