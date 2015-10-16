МЗС України звинувачує Росію в упередженому розгляді справи засудженого Солошенка

01:09, 16 жовтня 2015
Політика
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Міністерство закордонних справ України висловлює категоричний протест у зв’язку з рішенням влади Російської Федерації засудити до 6 років позбавлення волі 73-річного громадянина України Юрія Солошенка.

Юрій Солошенко / poltava.to

Він у серпні 2014 року був арештований Федеральною службою безпеки РФ та обвинувачений у шпигунстві, повідомляє прес-служба МЗС України.

"Довготривале утримання Юрія Солошенка під арештом (14 місяців), відмова у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу на непов’язаний з триманням під вартою, недопуск протягом майже 9 місяців консульських посадових осіб України до ув’язненого співвітчизника, проведення судових слухань у закритому режимі - свідчить про тиск на ув’язненого громадянина України з метою отримання “потрібних” слідству свідчень та упередженість розгляду справи", - наголосили в зовнішньополітичному відомстві.

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МЗС України вимагає зупинити конвеєр судових розправ Російської Федерації над громадянами України, звільнити безпідставно засудженого Юрія Солошенка та інших громадян України – жертв агресивної політики Кремля.

Як повідомляв УНІАН, у Росії за шпигунство до шести років позбавлення волі в колонії суворого режиму засудили 73-річного громадянина України, колишнього генерального директора Державного підприємства «Виробниче об'єднання «Знамя» (м.Полтава) Юрія Солошенка за спробу купити вироби для відновлення засобів ППО України.

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