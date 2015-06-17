Результати розслідування пожежі на нафтобазі БРСМ оприлюднять найближчим часом - Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сказав на засіданні уряду.

"Рішенням суду керівники цієї бази - головний інженер і виконувач обов’язків директора - заарештовані, вони під домашнім арештом, активно співпрацюють зі слідством. Я думаю, що результати слідства будуть найближчим часом оприлюднені, і вони будуть вражаючими", - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня сталася пожежа на нафтобазі компанії «БРСМ-Нафта» у Васильківському районі Київської області. В результаті пожежі загинули 5 осіб, ще 15 постраждали.

15 червня голова ДСНС заявив, що загальний обсяг завданих пожежею збитків становить близько 50 млн грн.

За даними МВС, внаслідок пожежі державі завдано 12 млрд грн збитків.

Також в МВС заявили, що до таких масштабних збитків внаслідок пожежі призвело зволікання з викликом пожежників на нафтобазу.

За фактом пожежі було порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу України, а за фактом загибелі людей під час пожежі – за ч. 2 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Крім того, Головне слідче управління МВС розслідує провадження проти посадових осіб групи компаній «БРСМ» за ч. 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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12 червня Аваков повідомив, що в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом пожежі на нафтобазі в Київській області із загибеллю людей, затримано фактичного керівника нафтобази, заступника директора компанії "Укртрансойл" Юрія Шквиру.

Також, за його словами, до кримінальної відповідальності притягується головний інженер Юрій Южанін, який відповідав за охорону праці та експлуатацію нафтосховищ.