"Під дулами російських автоматів їх ніхто проводити не буде": Яценюк назвав умови для виборів на Донбасі

Про це глава Кабміну заявив у «10 хвилинах з прем’єр-міністром» у неділю, 18 жовтня.

"Перша умова - вибори під дулами російських автоматів ніхто проводити не буде. Вони зобов’язані покинути територію України і виконати Мінські домовленості", - наголосив Яценюк.

По-друге, зазначив прем'єр, "півтора мільйона тимчасово переміщених осіб, які зареєстровані в Україні, повинні отримати право взяти участь в такому виборчому процесі і вибрати тих, хто буде представляти місцеву владу Донецька і Луганська.

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Третя умова, за його словами, - такі вибори повинні чітко відповідати українському законодавству та найвищим стандартам чесних і прозорих виборів.

«Четверте - ми повинні забезпечити політичну конкуренцію в Донецьку і Луганську, як через доступ засобів масової інформації до цих територій, так і через право всім політичним партіям України взяти участь в цих виборах і направити туди своїх кандидатів», - сказав Яценюк.

При цьому він запевнив, що російська ідея легалізувати через вибори цей анклав і надати терористам статус депутатів місцевих рад не пройде.