Турчинов: ми підпорядкуємо Кабміну силові структури
"Подобається Президентові чи не подобається"
Блок Юлії Тимошенко має намір через зміни до Конституції підпорядкувати Кабінету міністрів силові структури.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив кандидат у мери Києва від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на зустрічі з виборцями Подільського району української столиці.
«Подобається Президенту чи не подобається, ми підемо на зміни Конституції: підпорядкуємо місцеву владу й наведемо лад у країні. Більш того, ми підпорядкуємо Кабінету міністрів силові структури», - сказав О.ТУРЧИНОВ.
Кандидат у мери мотивував таку позицію тим, що, не зважаючи на те, що в даний час силові структури підпорядковані Президенту, реальна боротьба з корупцією й організованою злочинністю не ведеться.
«Силові структури повинні не кришувати злочинців, а боротися з ними», - додав він.
Водночас О.ТУРЧИНОВ повідомив виборцям, що конституційний процес може тривати до 8 місяців у зв`язку з тим, що спочатку законопроект про внесення змін до Конституції необхідно розглянути в парламенті в першому читанні, потім направити в Конституційний Суд, й лише після цього конституційні зміни можуть бути прийняті 300 голосами у ВР.