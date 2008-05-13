Турчинов: ми підпорядкуємо Кабміну силові структури

Блок Юлії Тимошенко має намір через зміни до Конституції підпорядкувати Кабінету міністрів силові структури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив кандидат у мери Києва від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на зустрічі з виборцями Подільського району української столиці.

«Подобається Президенту чи не подобається, ми підемо на зміни Конституції: підпорядкуємо місцеву владу й наведемо лад у країні. Більш того, ми підпорядкуємо Кабінету міністрів силові структури», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Кандидат у мери мотивував таку позицію тим, що, не зважаючи на те, що в даний час силові структури підпорядковані Президенту, реальна боротьба з корупцією й організованою злочинністю не ведеться.

«Силові структури повинні не кришувати злочинців, а боротися з ними», - додав він.

Водночас О.ТУРЧИНОВ повідомив виборцям, що конституційний процес може тривати до 8 місяців у зв`язку з тим, що спочатку законопроект про внесення змін до Конституції необхідно розглянути в парламенті в першому читанні, потім направити в Конституційний Суд, й лише після цього конституційні зміни можуть бути прийняті 300 голосами у ВР.