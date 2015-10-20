Порошенко відреагував на петицію про позбавлення нардепів мандатів за три прогули

Зазначається, що з метою напрацювання пропозицій щодо змін до Конституції України Порошенко створить Конституційну Комісію.

Необхідно звернути увагу на те, що встановлення відповідальності нардепів за пропуск без поважних причин засідань парламенту є досить поширеним явищем у США, Великій Британії, Португалії, Канаді, Бразилії, Індії.

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Наголошується, що наразі Конституція України передбачає позбавлення депутата мандата лише у разі відмови від складення ним присяги. Інших випадків втрати народним депутатом України депутатського мандата положеннями Основного Закону України не передбачено.

Нагадаємо, на початку жовтня електронна петиція про позбавлення депутатського мандата за три пропуски без поважних причин зібрала 25 тисяч підписів.