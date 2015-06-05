Франція закликає Росію не перешкоджати переговорам контактної групи щодо Донбасу

Франція закликає Росію не перешкоджати мирним переговорам учасників Тристоронньої контактної групи та її чотирьох робочих підгруп для врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це посол Франції при ООН Франсуа Делатр сказав під час чергового засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

Дипломат зазначив, що в лютому на засіданні Ради безпеки ООН було прийнято резолюцію №2202 із закликом до всіх сторін конфлікту на сході України повністю імплементувати пакет заходів Мінських домовленостей від 12 лютого.

“У цьому зв’язку ми шкодуємо через кроки російської сторони, яка у вівторок покинула залу переговорів і намагається змусити сприймати сепаратистів як “законних” партнерів”, - наголосив Делатр, нагадавши, що всі сторони для врегулювання ситуації на Донбасі повинні дотримуватися резолюції №2202.

Посол додав, що Росія несе відповідальність за свої дії.

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“Можна відзначити, що у небезпеці опинилася діяльність Тристоронньої контактної групи. Ми зараз бачимо, що є бажання повністю нівелювати діяльність Тристоронньої контактної групи, не дивлячись на те, що її діяльність була підтримана у резолюції №2202”, - наголосив французький дипломат.

На його переконання, процес реалізації Мінських угод є єдиним шляхом, щоб не допустити посилення нового насилля на Донбасі.

“Ми закликаємо Росію не перешкоджати процесу переговорів, виконати свої зобов’язання, а також вплинути на сепаратистів”, - наголосив дипломат.

Окрім того, він відзначив, що важливо наполягати на тому, щоб Україна також дотримувалися виконання Мінських угод, зокрема у питанні, яке стосується проведення децентралізації.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого Рада безпеки ООН закликала всі сторони на сході України повністю імплементувати пакет заходів Мінських домовленостей від 12 лютого.