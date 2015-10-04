Україна сподівається отримати контроль над кордоном до кінця року

Про це сказав президент України Петро Порошенко в інтерв'ю низці телеканалів, яке транслював телеканал «Україна».

Він зазначив, що в Мінських домовленостях передбачено: щойно вибираємо нову українську владу, то ОБСЄ, яка зараз повинна почати контроль ділянок кордону, які не контролюються Україною, передає функцію контролю українським прикордонникам.

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«Завершитися цей процес повинен до кінця року, завершитися перед ухваленням змін до Конституції. Все дуже просто. Так написано у Мінську і ніхто не робить жодних спроб це ревізувати», - наголосив Порошенко.

За його словами, «жодних компромісів щодо кордону, так само як і щодо перебування іноземних військ на нашій території, ми не допускаємо».