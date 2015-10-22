Соболєв погрожує Порошенку влаштувати нове повстання через "реставрацію системи Януковича"

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я публічно попереджаю президента України: якщо закон про очищення влади буде скасовано, як законодавець я більше не буду витрачати час на закони. Я зосереджуся на підготовці нового повстання, яке зупинить реставрацію системи Януковича", - анонсував Соболєв.

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Голова комітету з протидії корупції підкреслив, що спонукають його до нової революції дії Петра Порошенка.

"Я великий прихильник еволюційних змін в Україні. Але якщо Ви і Ваші партнери, Петро Олексійович, робите такі зміни неможливими, доведеться повернутися до революційних", - написав він.

Однією з ключових цілей цього повстання, за словами депутата, буде набір наново всіх суддів.

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"І покарання нинішніх злочинців в мантіях, які вже два роки нищать запит суспільства на правосуддя. У тому числі покарання нарешті понесуть судді Конституційного суду, які давали Януковичу диктаторські повноваження, а тепер розглядають скасування люстрації його режиму", - підкреслив політик.

На думку Соболєва, вони носять мантії суддів КС виключно завдяки бездіяльності Генеральної прокуратури та Служби безпеки України, керівникі яких призначаються президентом.

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"І порушена проти суддів КС одразу після Євромайдану справа про зазіхання на конституційний лад цими керівниками досі не доведена до суду. Як і справи про розстріл Небесної сотні, злочинну недбалість керівників Генштабу в цій війні за незалежність та справи про топ-корупцію", - зазначив він.