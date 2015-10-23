Пилипенко: Небезпека особливого статусу Донбасу полягає у тому, що він буде на постійній основі закріплений в Конституції

Вона буде діяти постійно та матиме таку ж юридичну силу, як і решта положень Конституції.

Відповідний висновок затвердили щойно на засіданні Венеційської комісії, повідомив у своїй сторінці на Facebook представник України у ВК, перший заступник голови партії "Відродження" Володимир Пилипенко.

"Таким чином, навіть записуючи норми про особливості самоврядування в Донецькій та Луганській областях в перехідних положеннях Конституції, ми все одно робимо їх конституційною нормою. І визнаємо, що ці райони повинні мати особливості самоврядування, відмінні від решти території України. Не важливо, є спеціальний закон, які уточнює цей особливий порядок самоврядування чи ні, в Конституції у нас буде записано, що ці регіони апріорі мають право на щось більше", - зазначив Пилипенко.

А також навів цитати з тексту висновка Венеційської комісії.

"Комісія зазначає, що перехідне положення 18, приймається відповідно до тих самих процедур, що і решта конституційних поправок. Якщо дане положення буде остаточно прийняте, воно, таким чином, стане невід’ємною частиною тексту Конституції та матиме такий самий ефект та силу, що і будь-яка інша стаття Конституції…У проекті перехідного положення 18 не згадується нічого за тимчасовий характер даного положення. Якщо дане перехідне положення буде прийняте, воно залишатиметься в дії до поки воно не буде скасоване Верховною Радою, відповідно до розділу XIII Конституції України щодо її перегляду", - йдеться у висновку.

Крім того, він додав, що на його думку, "дане положення Конституції не потрібне українському суспільству, фактично, це прихована федералізація нашої держави".