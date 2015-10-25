У Черкаській області невідомі проводять екзит-пол – КВУ

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова правління черкаського осередку Комітету виборців України Максим Михлик, Шполі та Умані зафіксували людей, які з бейджиками з написом «екзит-пол» опитують людей не на виході з дільниці, а перед тим, як виборці проголосують.

У КВУ припускають, що це одна із технологій підкупу виборців, оскільки таким чином люди можуть переконувати виборців голосувати за конкретного кандидата.

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Крім того, спостерігачі КВУ зафіксували в області політичну рекламу напередодні виборів.

Так, у Черкасах стояли білборди партій «Відродження», «Батьківщини». У день тиші, напередодні виборів, зафіксовано агітування представниками кандидата на міського голову від партії РПЛ. Не припинили власну рекламу «Партія вільних демократів», БПП «Солідарність».

Також, сьогодні спостерігачі КВУ фіксують приховану агітацію на виборчих дільницях - помічені люди з нашивками Опозиційного блоку і БПП «Солідарність».