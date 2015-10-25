У МВС повідомили про понад півсотні випадків підкупу виборців

17:32, 25 жовтня 2015
Політика
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У день голосування до органів внутрішніх справ надійшло вже 470 повідомлень про порушення під час виборів, 54 з яких – про підкуп виборців.

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Про це повідомив на брифінгу заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, інформує прес-служба МВС.

Зокрема, за його даними, у столиці зафіксовано 15 повідомлень про підкуп виборців, на Полтавщині – 9, на Закарпатті – 8, на Одещині – 6, у Чернігівській області – 4, у Донецькій, Київській та Черкаській областях – по 2 таких випадки.

Наразі до Єдиного обліку внесено 5 повідомлень про пошкодження виборцями бюлетенів для голосування (Дніпропетровська – 2, Одеська, Черкаська області та м. Київ – по 1). Крім того, зафіксовано 2 повідомлення про замінування виборчих дільниць на Хмельниччині та Луганщині, а також 2 повідомлення про смерть на виборчих дільницях (у Київські й та Рівненській областях).

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"Станом на 15.00 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 5 фактами порушень виборчого законодавства", – зазначив Яровий.

Чотири повідомлення кваліфіковані слідчими як незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз (ст. 158-1 КК України).

Ще одне порушення кваліфіковане правоохоронцями за ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України.

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