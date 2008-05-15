Балога обговорив з міністром ситуацію довкола щеплень від кору

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА за дорученням Президента провів розмову з міністром охорони здоров`я Василем КНЯЗЕВИЧЕМ у зв`язку із загибеллю після щеплення вакциною проти кору і краснухи 17-річного школяра з Краматорська.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

В.БАЛОГА наголосив, що Президент стурбований ситуацією, що склалася. “Глава держави вимагає вичерпної відповіді про причини трагічного випадку та хоче бачити ефективні та конкретні дії, спрямовані на недопущення подібного в майбутньому”, - підкреслив керівник Секретаріату. Йдеться зокрема про кроки, спрямовані на унеможливлення зловживань при закупівлі вакцини.

Міністр поінформував главу Секретаріату про попередні висновки комісії МОЗ, що розслідує смерть підлітка. В.КНЯЗЕВИЧ зокрема повідомив, що наразі медики не пов`язують її з якістю вакцини. Водночас він зазначив, що МОЗ призупинило використання в Україні вакцини з тієї серії, яку отримав померлий юнак, до отримання результатів експертизи.

В.БАЛОГА також підкреслив, що має бути проведений ретельний аналіз ситуації, що загалом складається навколо масштабної вакцинації від кору та краснухи, яку МОЗ планує розпочати з 26 травня. Йдеться зокрема про необхідність перевірки можливих випадків вимагання довідок про щеплення як підстави для допуску випускників до участі в тестуванні та вступу до вузів.