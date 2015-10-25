На виборах мера Києва Кличко отримав 40,4% голосів виборців - дані екзит-полу КВУ

На виборах мера Києва Кличко отримав 40,4% голосів виборців, на другому місці Бондаренко з 8,7%.

Про це свідчать дані exit-poll Комітету виборців України. На третьому місці Олександр Омельченко («Єдність») – 8,1%. Читайте такожЕкзит-пол від Савіка Шустера: У Львові на першому місці Садовий У представника «Самопомочі» Сергія Гусовського – 8%, у члена ВО «Свобода» Олександра Мирного 5%, у Сергія Думчева (партія «Рух за реформи») – 4,1%, у Василя Гацька («Демократичний альянс») – 3,3%, у лідера партії «УКРОП» Геннадія Корбана – 2,4%. Екзит-пол проводив "Соціальний моніторинг" на замовлення КВУ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter