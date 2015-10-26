У київській ТВК розповіли, коли надійдуть перші офіційні результати виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив голова КМТВК Анатолій Сульдін, заявивши, що в середині дня очікуються протоколи з результатами голосування з першої районної комісії.

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За його словами, підрахунок голосів на виборчих дільницях відбувається дуже повільно.

Сульдін зазначив, що голоси порахували не більше 30% виборчих дільниць.

"На цей момент підрахунок триває. По районах здалися (оформили протоколи) від 25 виборчих дільниць - у Подільському, до 45 виборчих дільниць - в Дарницькому. На зараз на основі цих невеликих даних ми не можемо зробити якийсь певний аналіз і представити його", - сказав голова виборчкому.

Водночас він висловив сподівання, що зараз районні виборчі комісії почнуть скоріше приймати протоколи і процес підрахунку голосів буде пришвидшено.

"Ми продовжуємо оптимістично очікувати, що в районі обіду до нас прийде перша районна комісія і ми, нарешті, зможемо її вивести на монітор і показати в динаміці, які кандидати в районі перемагають", - прокоментував Сульдін.

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Голова виборчої комісії вважає, що затримка з підрахунком голосів на виборчих дільницях пов'язана з тим, що члени цих комісій “не встигли адаптуватись до нового законодавства про вибори” і тому повільно заповнюють протоколи.

Сульдін також повідомив, що ніч після голосування, по суті, пройшла спокійно. За його словами, була інформація, що на якусь дільницю намагаються увірватися невідомі люди, а також про замінування однієї дільниці. Але жоден з цих фактів правоохоронними органами не підтверджено.