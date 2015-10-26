У київській ТВК розповіли, коли надійдуть перші офіційні результати виборів
Київ. 26 жовтня. УНІАН. Київська міська територіальна виборча комісія очікує, що перші результати голосування на виборах Київського міського голови та депутатів Київради будуть відомі сьогодні вдень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив голова КМТВК Анатолій Сульдін, заявивши, що в середині дня очікуються протоколи з результатами голосування з першої районної комісії.
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За його словами, підрахунок голосів на виборчих дільницях відбувається дуже повільно.
Сульдін зазначив, що голоси порахували не більше 30% виборчих дільниць.
"На цей момент підрахунок триває. По районах здалися (оформили протоколи) від 25 виборчих дільниць - у Подільському, до 45 виборчих дільниць - в Дарницькому. На зараз на основі цих невеликих даних ми не можемо зробити якийсь певний аналіз і представити його", - сказав голова виборчкому.
Водночас він висловив сподівання, що зараз районні виборчі комісії почнуть скоріше приймати протоколи і процес підрахунку голосів буде пришвидшено.
"Ми продовжуємо оптимістично очікувати, що в районі обіду до нас прийде перша районна комісія і ми, нарешті, зможемо її вивести на монітор і показати в динаміці, які кандидати в районі перемагають", - прокоментував Сульдін.
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Голова виборчої комісії вважає, що затримка з підрахунком голосів на виборчих дільницях пов'язана з тим, що члени цих комісій “не встигли адаптуватись до нового законодавства про вибори” і тому повільно заповнюють протоколи.
Сульдін також повідомив, що ніч після голосування, по суті, пройшла спокійно. За його словами, була інформація, що на якусь дільницю намагаються увірватися невідомі люди, а також про замінування однієї дільниці. Але жоден з цих фактів правоохоронними органами не підтверджено.