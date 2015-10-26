У КВУ розповіли, де в Україні зареєстровано найбільше порушень на виборах

Про це генеральний директор КВУ Олексій Кошель сказав сьогодні на прес конференції в УНІАН.

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В організації зазначають, що зафіксовані порушення чинного законодавства переважно не мали суттєвого впливу на результат голосування.

"Водночас, у місті Дніпропетровськ та Київській області кількість порушень була значно вищою, ніж в середньому по Україні", - зазначають у КВУ.

Кошель додав, що це попередні висновки за результатами спостереження за виборами, остаточні будуть зроблені пізніше.