КВУ заявляє про відсутність централізованого використання адмінресурсу на виборах

Про це заявив на прес-конференції в УНІАН генеральний директор КВУ Олексій Кошель.

«Якщо оцінювати виборчий процес, ми не маємо жодних підстав говорити про централізоване використання адміністративного ресурсу. Вертикаль адмінресурсу на сьогодні не діє, тобто ні правоохоронні органи, ні держслужбовці, ні податківці, ні МНСники, ні спецслужби не задіяні у виборчій кампанії. Це велике досягнення, яке дає підстави говорити про демократичний характер, чесність і відкритість виборів», - сказав Кошель.

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Водночас він зазначив, що факти використання адмінресурсу на місцевому рівні все таки мали місце, зокрема у Харкові та Одесі.

«Харків - це повна робота вертикалі адмінресурсу на підтримку політичної партії «Відродження», яка отримала монополію на незаконне розміщення виборчої реклами у громадському транспорті», - сказав Кошель.