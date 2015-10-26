Переселенці повинні голосувати за місцем проживання після створення безпечних умов - спостерігачі ЄП
Внутрішньо переміщені особи з Донецької та Луганської областей мають голосувати на своїх звичних місцях проживання, для чого треба створити безпечні умови.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова делегації спостерігачів від Європейського парламенту Андрей Пленкович, представляючи попередні висновки за результатами місцевих виборів в Україні.
Він звернув увагу, що Україна не єдина країна, де склалася така ситуація. "Треба забезпечити безпечні умови повернення цим особам, і проведення нових виборів в цих регіонах, і очевидно, що переміщені особи повинні голосувати там, де вони зазвичай мешкають. Це головна ціль", - наголосив Пленкович.
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Водночас голова місії Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі (БДІПЛ/ОБСЄ) Тана де Зулуета сказала, що, на її думку, можливо було знайти рішення для голосування переселенців. "Це питання залишається, і воно, на нашу думку, повинне вирішуватися українськими громадянами та їх представниками", - сказала де Зулуета.