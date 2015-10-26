Переселенці повинні голосувати за місцем проживання після створення безпечних умов - спостерігачі ЄП

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова делегації спостерігачів від Європейського парламенту Андрей Пленкович, представляючи попередні висновки за результатами місцевих виборів в Україні.

Він звернув увагу, що Україна не єдина країна, де склалася така ситуація. "Треба забезпечити безпечні умови повернення цим особам, і проведення нових виборів в цих регіонах, і очевидно, що переміщені особи повинні голосувати там, де вони зазвичай мешкають. Це головна ціль", - наголосив Пленкович.

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Водночас голова місії Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі (БДІПЛ/ОБСЄ) Тана де Зулуета сказала, що, на її думку, можливо було знайти рішення для голосування переселенців. "Це питання залишається, і воно, на нашу думку, повинне вирішуватися українськими громадянами та їх представниками", - сказала де Зулуета.