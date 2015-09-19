На місцевих виборах зможуть проголосувати лише близько 10% переселенців – волонтер

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявила Олександра Дворецька, координатор правового напряму волонтерської ініціативи "Восток-SOS".

Вона зазначила, що загалом це близько мільйона осіб, які досягли виборчого віку і могли б проголосувати.

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"Але якщо говорити про тих, хто дійсно буде це робити, хто справді прийде до виборчих органів ведення Державного реєстру виборців, подасть заяву та змінить виборчу адресу і піде на голосування, то, думаю, що мова йде про близько 10 відсотків від загальної кількості. Тобто реально це зроблять до 100 тисяч людей», – вважає волонтер.

При цьому вона наголосила, що переселенці не братимуть участь у виборах не через низьку політичну активність, а через те, що зайняті пошуком житла та роботи.

Крім того, Дворецька повідомила, що волонтери "Восток-SOS" долучилися до підтримки законопроекту 2501а-1, що передбачає зміну виборчої адреси і повідомчий характер, тобто виборець приходить за 15 днів до органів ведення реєстру, подає особисту заяву, отримує таке право і голосує у день виборів.