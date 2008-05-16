ВР включила до порядку денного «пакет Тимошенко»

Верховна Рада України включила до порядку денного пакет антиінфляційних законопроектів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосувало 384 народних депутати із 445, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, ВР сьогодні розгляне законопроект про регулювання реалізації окремих соціально значимих продуктів харчування, щодо встановлення на 2008 рік тарифної квоти на ввезення в Україну деяких видів м’яса.

При цьому голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК нагадав, що третій проект закону про митний тариф був включений до порядку денного раніше.

Коментуючи позитивні результати голосування, голова ВР, звертаючись до лідера фракції БЮТ Івана КИРИЛЕНКА, зазначив, що це означає, що «гарантії, які даються, за них народні депутати відповідають і голова також».