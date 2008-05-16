Тимошенко анонсувала конкурс з продажу ОПЗ
14:07, 16 травня 2008Політика
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Дія відбуватиметься у Кабміні
Конкурс з продажу пакета акцій Одеського припортового заводу відбудеться 20 травня у Будинку уряду.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, конкурс за участю іноземних та вітчизняних інвесторів розпочнеться об 11.00 у Великої залі Будинку уряду (7-й поверх).
У прес-службі наголосили, що відбудеться прозорий конкурс, з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону.
Акредитація журналістів триватиме до 17.00 19 травня. Акредитація здійснюється за телефонами: 256-65-71, 256-75-81, 256-75-94, 256-75-82.
Вхід до Будинку уряду здійснюватиметься через 1 та 3 під’їзди.
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