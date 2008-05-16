Оніщук оприлюднить”секретні” документи Кабміну

Міністерство юстиції опублікує понад тисячу актів Кабінету Міністрів, виданих у 1991-2005 роках, з яких у березні 2008 року було знято незаконні грифи „Не для друку” та „Опублікуванню не підлягає”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідний наказ підписав міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

Згідно з наказом, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів, обмежений доступ до яких було скасовано, будуть опубліковані в інформаційному бюлетені Міністерства юстиції «Офіційний вісник України». Це 1008 актів Кабміну, з яких було знято незаконні позначки «Не для друку» та 7 актів, з яких було знято незаконно встановлену позначку «Опублікуванню не підлягає».

Крім того, згідно з наказом міністра, ці ж акти будуть внесені до еталонного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів – як у контрольному стані, так і у всіх попередніх редакціях.

Як повідомлялося, у березні 2008 року Кабінет Міністрів своїм розпорядженням №490-р скасував обмеження доступу до актів Кабінету Міністрів України, виданих у 1991-2005 роках, та зняв з них не передбачені законодавством позначки "Не для друку" та "Опублікуванню не підлягає". Таким чином практику обмеження доступу до актів органів виконавчої влади було приведено у відповідність із законодавством України, яке не передбачає застосування подібних грифів.