ІМІ зафіксував 5 випадків порушення свободи слова в день місцевих виборів

Як повідомили УНІАН в ІМІ, згідно з результатами моніторингу свободи слова, який системно проводить інститут, три випадки сталися у західних регіонах України – у Львові, Луцьку та Нововолинську, а по одному випадку було зафіксовано у Вінниці та Дніпропетровську.

В ІМІ пов’язують таку малу кількість порушень у тому числі з низькою активністю журналістів, які не особливо їздили по проблемних дільницях, а здебільшого висвітлювали інформацію з брифінгів.

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Водночас регіональні представники ІМІ зафіксували системні проблеми з доступом журналістів та спостерігачів до інформації, пов’язані з новим законодавством про місцеві вибори.

Експерти ІМІ звертають увагу на проблему з інформаційним забезпеченням виборчого процесу. По суті, на їхнє переконання, новий закон про місцеві вибори містить норму про відкритість, однак на практиці не передбачено механізму, як вона має здійснитися.

В ІМІ нагадали, що на парламентських виборах 26 жовтня 2014 року вони зафіксували 9 фактів порушення свободи слова, на президентських виборах 25 травня 2014 року - сім, а під час парламентських виборів 2012 року - 18 порушень.