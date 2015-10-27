У МЗС поставили режисерський стілець для Сенцова

Про це повідомляє МЗС у своєму "Твіттері".

Інсталяція FREEDOM у вигляді крісла, створеного українською студією llil Design, встановлена біля входу в міністерство для іноземних делегацій.

Проект представили посол з особливих доручень МЗС Дмитро Кулеба і засновник llil Design Дмитро Аллілуєв.

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МЗС називає це черговим заходом у сфері публічної дипломатії, спрямованим на зміцнення міжнародної підтримки українських політв'язнів в Росії.

"Ключовий сигнал проекту - Олег Сенцов повинен сидіти не в тюрмі в Росії, а на своєму режисерському кріслі в Україні і створювати нові фільми", - вважає українське зовнішньополітичне відомство.

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Як зазначається, завдяки розташуванню режисерське крісло в будівлі міністерства буде нагадувати іноземним відвідувачам про необхідність докласти максимальні міжнародні зусилля для звільнення Сенцова та інших українських політв'язнів в Росії.

Як повідомляв УНІАН, режисера Сенцова і активіста Олександра Кольченка російські спецслужби "затримали" в окупованому Криму в травні 2014 року. ФСБ оголосила, що вони є членами забороненої в Росії української організації "Правий сектор". Згідно з версією слідства, активісти планували вчинення диверсійно-терористичних актів у ряді кримських міст, а в подальшому - знищення низки об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач.

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Російський суд засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі в колонії строго режиму, а Кольченка - до 10 років.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International і російський правозахисний центр "Меморіал" визнали їх політв'язнями.

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