Тимошенко вважає, що блокування ВР принесло результат

Прем`єр-міністр України, лідер виборчого списку БЮТ на виборах у Київраду Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що блокування Верховної Ради України її політичною силою принесло результат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на зустрічі з виборцями Деснянського району Києва.

«Сьогодні антиінфляційні закони проголосовані і одержали більшість. На жаль, нам потрібно докладати такі неординарні зусилля, щоб прийняти елементарні антиінфляційні закони», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр підкреслила, що не бачить альтернативи демократичній коаліції, «але коли потрібно було захищати антиінфляційні закони, я в парламенті трішки показала зуби, а що було робити? Як це можна було припинити, коли два місяці лежать закони, а парламент навіть не збирається».

«Сьогодні ми цю справу зробили, і далі просуватимемося в межах Верховної Ради», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона висловила сподівання, що виборці чудово розуміють “підноготну” цієї ситуації, оскільки є мудрими людьми.