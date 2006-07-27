Сьогодні запрацює Конституційний Суд?

Сьогодні Верховна Рада України планує обрати суддів Конституційного Суду за своєю квотою.

Це передбачено у порядку денному засідань ВР на нинішній пленарний тиждень.

Перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК 24 липня повідомив, що депутати розглянуть питання про призначення п’яти суддів КС. Він додав, що шостий суддя від ВР вже був обраний два роки тому.

За словами А.МАРТИНЮКА, сьогодні на ці посади претендує більш як 10 кандидатів.

Довідка УНІАН. Конституційний Суд України з жовтня минулого року фактично є недієздатним, оскільки більшість його суддів склали свої повноваження.

У листопаді 2005 р. трьох суддів КС обрав З`їзд суддів України, ще трьох призначив Президент. Проте вони не можуть приступити до виконання своїх обов`язків, оскільки повинні скласти у Верховній Раді присягу. Президент вже декілька разів звертався до парламенту з вимогою привести до присяги суддів КС. Неодноразові голосування у ВР за обрання суддів КС за квотою парламенту були безрезультатними.