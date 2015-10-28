Порошенко і Меркель відзначили демократичний та прозорий характер місцевих виборів в Україні
Київ. 28 жовтня. УНІАН. Президент України Петро Порошенко і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель відзначили демократичний та прозорий характер місцевих виборів 25 жовтня в Україні.
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це йшлося під час телефонної розмови лідерів держав.
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Співрозмовники відзначили демократичний та прозорий характер місцевих виборів 25 жовтня в Україні, що було підтверджено міжнародними спостерігачами.
Порошенко детально поінформував Меркель про розвиток ситуації на Донбасі. Лідери наголосили на необхідності повного виконання російською стороною Мінських домовленостей.
Співрозмовники також погодились у необхідності використання "вікна можливостей", яке відкрилося завдяки припиненню вогню на Донбасі.
Крім того, Порошенко та Меркель обговорили хід реформ в Україні, зокрема судову реформу, децентралізацію та боротьбу з корупцією.
Лідери також підтвердили, що докладатимуть зусиль для успішного завершення процесу виконання Україною критеріїв, необхідних для надання безвізового режиму для українських громадян.