Сьгодні може відбутися круглий стіл
10:25, 27 липня 2006Політика
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Очікується зустріч Президента України і керівників фракцій Верховної Ради. Віктор Ющенко збирається залучити до дискусії відомих громадських діячів...
Сьогодні очікується зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА і керівників фракцій Верховної Ради.
Цей проанонсований представниками Верховної Ради круглий стіл в Маріїнському палаці чекали ще вчора, але у графіку Президента він не був передбачений.
Водночас в інтерв’ю інформагентствам і телеканалам В.ЮЩЕНКО заявив, що розмова з керівниками фракцій може відбутися 27 липня.
Зустріч відбудеться, якщо буде узгоджено регламент круглого столу, підкреслив глава держави.
Президент збирається залучити до дискусії не лише представників парламенту, уряду, Секретаріату Президента, а й відомих громадських діячів.
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