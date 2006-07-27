Сьгодні може відбутися круглий стіл

Сьогодні очікується зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА і керівників фракцій Верховної Ради.

Цей проанонсований представниками Верховної Ради круглий стіл в Маріїнському палаці чекали ще вчора, але у графіку Президента він не був передбачений.

Водночас в інтерв’ю інформагентствам і телеканалам В.ЮЩЕНКО заявив, що розмова з керівниками фракцій може відбутися 27 липня.

Зустріч відбудеться, якщо буде узгоджено регламент круглого столу, підкреслив глава держави.

Президент збирається залучити до дискусії не лише представників парламенту, уряду, Секретаріату Президента, а й відомих громадських діячів.