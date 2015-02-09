Колишній міністр оборони Саламатін тримав на рахунках у Швейцарії $11,4 млн як російський клієнт

Про це свідчать дані швейцарського відділення банку HSBC про його клієнтів приблизно із 200 країн, повідомляють Ведомости.

"Колишній міністр оборони України з уряду Віктора Януковича Дмитро Саламатін, який тримав на рахунках в HSBC у 2006-2007 рр. $11,4 млн, занесений у списки як російський клієнт. Це тому, що своєю адресою він вказав будинок у найдорожчому селищі Москви - Срібному Бору, по сусідству з колишніми керівниками ФСБ", - повідомляє видання.

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За даними Росреєстру, ділянка за адресою Центральний проїзд Срібного Бору, вул. 73, б. 8, належить його дружині Наталії Саламатіній.

Повідомляється також, що Саламатін перебрався з Росії в Україну у 1999 р. і отримав громадянство України у 2004 р. Від 2006 р. він був депутатом Верховної ради від Партії регіонів Віктора Януковича, у 2010 р. очолював українську держкомпанію з експорту та імпорту продукції та послуг військового призначення, а у 2011 р. - «Укроборонпром». З лютого по грудень 2012 р. Саламатін був міністром оборони України, а потім - радником Януковича. Депутати Верховної ради звинувачували Саламатіна у зв'язках із російськими спецслужбами.

Нагадаємо, в квітні минулого року УНІАН повідомляв, що ЄС заморозив рахунки Арбузова, Клименка, Ставицького та Іванющенка.