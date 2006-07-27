Круглий стіл відбудеться о 16:00

Захід транслюватимуть у прямому ефірі

У четвер, 27 липня, о 16.00 в Залі державних заходів Секретаріату Президента України за ініціативою глави держави відбудеться загальнонаціональний круглий стіл. Як повідомляє Офіційне Інтернет-представництво Президента України, “Мета круглого столу – консолідація державних інституцій, провідних політичних сил, громадських діячів довкола національних пріоритетів. Завдання круглого столу: Розв’язання парламентської кризи неконфронтаційним шляхом Формування спільного бачення національних пріоритетів розвитку Вироблення узгодженого плану дій щодо реалізації національних пріоритетів розвитку”. У заході візьмуть участь голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, прем’єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ, лідери всіх парламентських фракцій: Роман БЕЗСМЕРТНИЙ («Наша Україна»), Петро СИМОНЕНКО (Комуністична партія), Юлія ТИМОШЕНКО (БЮТ), Василь ЦУШКО (Соціалістична партія), Віктор ЯНУКОВИЧ (Партія регіонів), а також громадські діячі. У прямому ефірі подію транслюватимуть УТ-1 та «5 канал».

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