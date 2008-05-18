БЮТ підтримує пропозицію НУ-НС

Блок Юлії Тимошенко ініціює проведення у понеділок, 19 травня, загальних зборів коаліції, на яких пропонується розглянути політичну ситуацію в країні та в самій коаліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це поінформував перший заступник голови фракції Блоку Юлії Тимошенко Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він заявив, що БЮТ не лише підтримує пропозицію голови блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслава КИРИЛЕНКА розглянути на засіданні уряду питання боротьби з корупцією, але також вважає, що цю тему саме час обговорити і на загальних зборах коаліції.