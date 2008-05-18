БЮТ підтримує пропозицію НУ-НС
12:54, 18 травня 2008Політика
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Ситуацію час обговорити
Блок Юлії Тимошенко ініціює проведення у понеділок, 19 травня, загальних зборів коаліції, на яких пропонується розглянути політичну ситуацію в країні та в самій коаліції.
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це поінформував перший заступник голови фракції Блоку Юлії Тимошенко Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.
Він заявив, що БЮТ не лише підтримує пропозицію голови блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслава КИРИЛЕНКА розглянути на засіданні уряду питання боротьби з корупцією, але також вважає, що цю тему саме час обговорити і на загальних зборах коаліції.
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