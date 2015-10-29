Гройсман розповів, якої допомоги потребує Україна з боку США для "відступу окупанта"

Про це заявив голова Верховної Ради Володимир Гройсман під час зустрічі з делегацією Національної коаліції підтримки євразійського єврейства (США), повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Висловивши вдячність Сполученим Штатам Америки за підтримку України на шляху протистояння агресору, Гройсман підкреслив, що «ми відчуваємо підтримку США, в тому числі фінансову, але Україна потребує допомогу в частині надання оборонної зброї». «Наявність в Україні оборонного озброєння буде вагомим аргументом для відступу окупанта», - сказав він, підкресливши, що «ми захищаємо не лише власні кордони, а й кордони Європи, кордони європейської цивілізації».

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Також у ході зустрічі Гройсман поінформував про хід системних реформ, які розпочато в Україні. «Зміни у системі місцевого самоврядування, децентралізація влади дозволять побудувати якісну систему управління державою, провести реформи в інших сферах життя держави, побороти корупцію, яка потужно вкорінилася і з’їдає країну зсередини», - сказав він.

Члени делегації висловили сподівання, що позитивна динаміка перетворень в Україні зберігатиметься і надалі.

Крім того, сторони обговорили шляхи взаємодії і підтримки під час підготовки до вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру. Жалобні заходи до 75-х роковин цієї трагедії відбуватимуться наступного року на державному рівні. «Це символічна подія, бо важливо вшанувати жертв злочинів, скоєних нацистами під час окупації столиці України, - мирних жителів усіх національностей, військовополонених, учасників українського визвольного руху, а також об'єднати зусилля суспільства, аби запобігти повторенню злочинів проти людяності», - зазначив Гройсман.