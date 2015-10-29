У КВУ назвали міста, де відбудеться другий тур виборів мера (інфографіка)

Про це повідомили у Комітеті виборців України.

За попередньою інформацією, другий тур точно потрібно буде проводити у столиці й 18 обласних центрах. При цьому у Харкові, Тернополі та Лисичанську Луганської області другий тур не знадобиться, бо один із кандидатів набрав більше 50%+1 голосів.

Читайте такожЦВК почала вивчати рішення тервиборчкому Павлограда про другий тур виборів мера

У Хмельницькому, Івано-Франківську, Житомирі, Чернігові та Полтаві різниця між кандидатами, що вийшли до другого туру, складає менше 3% голосів виборців.

Крім того, очікується другий тур у Білій Церкві, Кременчуці, Севєродонецьку, Павлограді, Дніпродзержинську, Кривому Розі, Нікополі та Краматорську.

У свою чергу ситуація у Мелітополі, Бердянську та Слов'янську залишається поки що невизначеною.

Варто наголосити, що другий тур виборів повинен відбутися 15 листопада.