У Запоріжжі до другого туру виборів мера вийшли Буряк і Фролов

Про це УНІАН повідомили в міській виборчій комісії, яка завершила вчора близько 22.00 прийом протоколів з районів з підсумками голосування за кандидатів у мери.

«Прийнято всі протоколи. Результати Запоріжжя: Володимир Буряк - 83 029 голосів, Микола Фролов - 33 798 голосів; Ярослав Гришин – 32 057 голосів; Олександр Сін -24 382 голоси, Сергій Кальцев – 22 669 голосів. Всього опрацьовано 260 910 бюлетенів», - повідомили в Запорізькій міській виборчій комісії.

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Довідка УНІАН. У Запоріжжі за вихід до другого туру виборів мера боролися 3 кандидати: Буряк - головний інженер МК "Запоржсталь", який балотується як самовисуванець; народний депутат і ректор Запорізького національного університету Миколи Фролов ("БПП "Солідарність") і адвокат Ярослав Гришин "УКРОП".