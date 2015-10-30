КС РФ можуть виключити з Конференції європейських КС за участь у анексії Криму

Про це сказав в інтерв'ю УНІАН голова Конституційного суду Литви Дайнюс Жалмас.

Він нагадав, що з ініціативою засудити дії суддів Конституційного суду РФ, які у березні 2014 року одноголосним рішенням визнали відповідаючим Конституції Росії "міжнародний договір" про приєднання Криму до Російської Федерації, виступила Україна.

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"Вперше в історії суд, 19 осіб, бере участь у здійсненні міжнародного злочину. Зміст ініціативи в тому, щоб ці дії засудити і, може бути, в майбутньому поставити питання про членство цього суду в європейській Конференції конституційного правосуддя (Конференції європейських конституційних судів). Оскільки в Конференції одна з вимог для членів – керуватися принципом верховенства права і бути незалежним судом", - зазначив Жалімас.

Він повідомив, що до ініціативи вже приєдналися шість країн.

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"Поки у нас є підписи семи країн. Крім України, Литви, є ще Польща, Молдова, Грузія, Азербайджан і Кіпр", - повідомив Жалимас.

За словами голови Конституційного суду Литви, КС РФ повинен був розглядати питання з Кримом по суті, а не виконуючи політичну волю.

"Ми в своїй заяві дипломатично сказали, що у нас є великий сумнів, що цей суд керувався верховенством права... Якщо дивитися на це питання чисто юридично, КС РФ мав право зупинити анексію", - підкреслив він.

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Експерт у галузі міжнародного права, професор Вільнюського університету Жалімас був призначений головою Конституційного суду Литви в липні 2014 року.

До цього він брав участь у науково-дослідницьких проектах ЄС та інших міжнародних організацій, пов'язаних з правами людини, демократизацією і узаконенням пам'яті про жертви тоталітарних злочинів. Працював членом Постійного арбітражу в Гаазі.

Жалімас вніс великий внесок в дослідження міжнародних правових основ відновлення незалежності Литви і інтеграцію Литви в НАТО, нагороджений почесним знаком Литовського союзу стрільців "Захисників парламенту" і пам'ятним знаком НАТО.